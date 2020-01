Regeringspartij Malta kiest nieuwe premier

Premier Muscat zei in december toe een paar dagen na de stemming voor het leiderschap van zijn partij af te zullen treden. De huidig premier staat onder grote druk in verband met de politieke crisis die is ontstaan door het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Galizia in 2017. Er zouden mogelijk banden zijn tussen de opdrachtgevers van de moord en regeringskringen.

De 42-jarige Abela is de zoon van oud-president George Abela. Hij is pas sinds 2017 parlementariër voor de MLP en in de race om het leiderschap werd hij aanvankelijk als buitenstaander beschouwd. Tijdens zijn campagne had hij aangeven zich als premier sterk te willen maken voor sociale kwesties op Malta, zoals betaalbare woningen.

