Libische krijgsheer Haftar kondigt wapenstilstand aan

Het zelfbenoemde Libische Nationale Leger (LNA) van krijgsheer Khalifa Haftar heeft zaterdag een staak-het-vuren afgekondigd. Daarmee geeft Haftar toch gehoor aan een oproep van Rusland en Turkije, die de strijdende partijen in Libië eerder deze week opriepen tot een wapenstilstand. Haftar had die oproep in eerste instantie verworpen.