Koningin Elizabeth belegt familieberaad over Harry en Meghan

De Britse koningin Elizabeth heeft voor maandag een familieberaad belegd om het besluit van prins Harry en zijn vrouw Meghan te bespreken over hun recente keuze om afstand te nemen van het koninklijke leven. Dat melden Britse media.

Koninging Elizabeth praat maandag over de kwestie met prins Harry, zijn broer prins William en prins Charles. Het is onwaarschijnlijk dat de gesprekken meteen een oplossing gaan bieden. Het gesprek zal gaan over hoe Harry en zijn vrouw Meghan hun leven gaan invullen nu ze hebben aangegeven geen prominente leden meer te willen zijn van de Britse koninklijke familie.

De gesprekken zullen plaatsvinden op het landgoed van Elizabeth in Sandringham, waar ze nu nog op vakantie is. Meghan zal er niet bij zijn, want zij vloog deze week terug naar Canada om samen met haar zoontje Archie te zijn. De prins en zijn vrouw willen hun tijd ook gaan opsplitsen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.

