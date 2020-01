Gesprekken over toekomst Harry en Meghan verlopen goed

De gesprekken over hoe het in de toekomst verder moet met prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verlopen goed. Dat laat een bron binnen het Britse koningshuis zaterdag weten. De hertog en hertogin van Sussex kondigden woensdag aan een deel van de officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen. Die beslissing leidt tot veel ophef, omdat het uiterst ongebruikelijk is.

Vrijdag zijn achter gesloten deuren gesprekken gevoerd over de afhandeling. Die gesprekken "zijn goed verlopen", aldus de bron. De verwachting is dat er binnen enkele dagen een akkoord ligt. Het is nog onduidelijk wat de rol blijft voor voor de prins en zijn vrouw binnen het Britse koningshuis.

Er is grote kritiek op de handelswijze van Harry en Meghan. Het stel, dat in 2018 trouwde, zou koningin Elizabeth en andere leden van de koninklijke familie van tevoren niet hebben ingelicht over hun besluit.

