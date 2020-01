Rotterdammer (17) aangehouden na steekincident bij Haagse school

Een 17-jarige jongen is zaterdag in Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident aan het Neckar in Den Haag, vlakbij de school ROC Mondriaan. Een even oude jongen uit Den Haag raakte daarbij dinsdag gewond. Hij moest in het ziekenhuis worden behandeld en mocht daarna weer naar huis.

De Rotterdammer werd gearresteerd in zijn woning. Hij is meegenomen naar een politiebureau en wordt verhoord.

