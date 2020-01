Dodental aanslag Pakistaanse moskee loopt op

Het dodental na de bomexplosie vrijdagavond in een moskee in de Pakistaanse stad Quetta is opgelopen naar vijftien. Dat maakten de autoriteiten zaterdag bekend. Bij de aanslag, die inmiddels door Islamitische Staat (IS) is opgeëist, raakten ook meer dan twintig mensen gewond. Zes van hen verkeren nog in kritieke toestand.