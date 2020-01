Migrantenschip gezonken bij Griekenland, zeker 12 doden

Bij het Griekse eiland Paxos, ten zuiden van Korfoe, is een schip met migranten gezonken. Zeker twaalf opvarenden zijn verdronken. Hun lichamen zijn geborgen, meldt de Griekse kustwacht. Meer dan twintig migranten zijn levend uit het water gehaald en er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers.

De boot had rond de vijftig mensen aan boord en was op weg naar Italië. Uit welk land de vluchtelingen komen is nog niet bekend.

