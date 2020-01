Gouden Ganzenveer voor Abdelkader Benali

De Gouden Ganzenveer is dit jaar voor schrijver en programmamaker Abdelkader Benali. Jet Bussemaker, voorzitter van de Academie Gouden Ganzenveer, maakte dat zaterdag bekend in het radio-programma De Taalstaat.

De 44-jarige Benali krijgt de onderscheiding als ambassadeur van de Nederlandse taal omdat hij met 'zijn enthousiasmerende inzet jongeren weet te bereiken'. Ook wordt hij geroemd om zijn veelzijdige pen. Hij slaat hij volgens de academie vanuit zijn Marokkaanse achtergrond een brug tussen culturen.

Benali schrijft romans, verhalen en poëzie, maar ook toneel en journalistiek werk. Zijn debuutroman was Bruiloft aan zee en werd in diverse landen vertaald. Hij krijgt de prijs op 2 april uitgereikt in Amsterdam.

