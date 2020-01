Advocaat Weski dient klacht in tegen advocaat kroongetuige

Inez Weski, advocaat van Ridouan Taghi, dient bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten een klacht in tegen een van de nieuwe advocaten van Nabil B., kroongetuige in het strafproces tegen Taghi. De anonieme advocaat van B. haalt zaterdag in een interview met De Telegraaf uit naar Weski. Nabil B. heeft volgens de advocaat gezegd dat Weski zijn advocaten "voor het vuurpeloton" zet.