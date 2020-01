50-jarige Vakantiebeurs nog springlevend

Zelfs in tijden waar reizen massaal via het internet worden geboekt, blijft de Vakantiebeurs een publiekstrekker. Het evenement dat altijd midden januari op de agenda staat, trekt jaarlijks ruim 100.000 bezoekers naar de Utrechtse Jaarbeurs. En dat is best een prestatie voor een beurs die in 2020 vijftig jaar bestaat bestaat, vindt beursmanager Bart Meijer van de Vakantiebeurs. Dit jaar vindt die plaats van 16 tot en met 19 januari.