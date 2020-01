Bestuurder rijdt door na ernstige aanrijding in Rotterdam

Een bestuurder is zaterdagochtend doorgereden na een aanrijding op de Mathenesserlaan in Rotterdam waarbij een fietser zwaargewond is geraakt.

Het gaat volgens de politie om een kleine grijze auto die bij de vooruit en koplamp is beschadigd.

Na het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen. De fietser is met ernstige verwondingen naar ziekenhuis gebracht.

