'Nieuwe sultan Oman legt eed af'

Haitham al Said wordt de nieuwe sultan van Oman. Volgens media in de oliestaat heeft hij zaterdag de eed afgelegd. Het bericht is nog niet officieel bevestigd.

Haitham al Said zou zijn neef Qaboos bin Said opvolgen, die vrijdag op 79-jarige leeftijd overleed. Qaboos was bijna 50 jaar sultan van Oman. Hij besteeg de troon na een machtsovername in 1970.

Qaboos was al geruime tijd ziek. In december onderging hij nog een medische behandeling in België. Hij had zelf geen kinderen.

Oman produceert relatief gezien weinig olie. In het sultanaat heerst hoge werkloosheid en staan de staatsfinanciën onder druk.

