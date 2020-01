Baren op Helgoland

Een jonge grijze zeehond ligt op een strand op het Duitse Noordzee-eiland Helgoland. Honderden grijze zeehonden gebruiken het eiland om hun pups te baren. Dit doen ze meestal tussen de maanden november en januari. In het verleden is Helgoland onderdeel geweest van Denemarken en van het Verenigd Koninkrijk, maar sinds 1890 is het Duits grondbezit.