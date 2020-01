Het kan zomaar gebeuren dat iemand zich naar de schaakclub begeeft voor een gezellig avondje maar na een kwartier al tegen een puinhoop aankijkt. Je kunt het natuurlijk voor thuis camoufleren door naar de kroeg te gaan, maar sommigen spelen door, om zichzelf te straffen of in de hoop dat de tegenstander blundert. Wie dit wil voorkomen, moet Gerd Treppners Testbook for Opening Traps lezen, uitgegeven bij Schachversand Ullrich/Joachim Beyer Verlag (€ 13,90), met meer dan 100 diagrammen met een multiple choice, gericht op een gemiddelde clubspeler. In de tweede helft van het boek volgen dan de oplossingen met uitvoerige uitleg. Ook geschikt voor schaakleraren en jeugdleiders, mits er wordt verteld dat het zelf opzetten van zo'n val meestal tot een slechtere stelling leidt als de tegenstander er niet intrapt. Bij dezelfde uitgever verscheen van Konikowski en Bekemann (die ook een mooi boek over het Konings Indisch schreven) The Réti Opening. Réti, een Joods-Tsjechische grootmeester (1889-1929) was grondlegger van de Hypermoderne School en van de naar hem genoemde opening bv 1.Pf3 (kenmerkende beginzet) d5 2.c4 e6 3.g3 Pf6 4.Lg2 d4 5.0-0 c5. Vaak komt ook nog b3 en Lb2. Met deze opening versloeg hij in 1924 de wereldkampioen Capablanca, diens eerste nederlaag in acht jaar. Hij overleed jong, maar niet dan nadat hij ook een wereldrecord blindschaken had gevestigd (29 partijen). Dat record is inmiddels natuurlijk gebroken, door bijv. Najdorf. Voor wie eens iets anders wil dan 1.e4 of 1.d4 is dit boek bijzonder instructief met 11 hoofdstukken over de verschillende varianten (€ 21,50 ). Vele wereldkampioenen, zoals Kramnik en Botwinnik, hebben met deze opening successen geboekt. In het laatste hoofdstuk volgen dan een 40-tal partijen, natuurlijk ook van Réti zelf. Daarbij uitvoerige en deskundige uitleg. De auteurs verstaan de kunst, ook in andere openingsboeken, om het een en ander juist voor de clubspeler begrijpelijk te maken. Nadruk ligt daarbij op de ideeën achter de zetten. Tijdens de Grand Prix te Jeruzalem ging een halve finale tussen Nepomniatchi (2767 elo, nr 9 van de wereld) en Vachier Lagrave, (nr 4, elo 2780); een opmerkelijke partij, zeker ook vanwege blunders, grootmeesters onwaardig. 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.Pf3 Lg7 5.Db3 dxc 6.Dxc 0-0 7.e4 Pc6 8.Le3 Pg4 9.e5 Pxe3 (beter Le6) 10.fxe Lg4 11.h3 Lxf3 12.gxf e6 13.h4 Pe7 14.f4 b5? (h5!) 15.Dc5 Pf5 16.Kf2 f6 wit staat duidelijk beter 17.Td1? (waarom niet gewoon Pe4) b4 18. Dxb4 Tb8 19.Da3 fxe? (c5) 20.dxe De8 21.Lg2 Lxe5?? vanaf nu gaat het excelsior voor wit 22.fxe Ph4† 23.Kg1 Pxg2 24.Pe4! een tussenzet die zwart mogelijk gemist heeft. 24..Td8 25.Tc1 Db5?? van kwaad tot erger 26.De7 Td7 27. Pf6†? (beter gewoon Dxe6†) Txf6 28.Dxf6 Tf7? ( Pxe3!) 29.Dd8† Tf8? (Kg7) 30.Dxc7 Tf7 31.Dd8† Tf8? het was natuurlijk verloren maar Kg7 was beter 32.De7 h5 eindelijk 33.Dxe6† Kg7 34.Tc7+ Kh6 35.Txh5† Kxh5 36.Dh3+ 1-0 en het paard staat nog steeds op g2. ( 36..Kg5 37.Dxg2+ Kf5 38.Df3† Kxe5 39.Dxf8) Probleem 2767 is een driezet van Wurzburg: Wit: Ka7, Tb3, Tf7, Lb1, Pg5. Zwart: Kd5, Tg2, pi g3. Probleem 2765: 1.pion a8 loper.