Voormalig vicepremier Rudolf de Korte (VVD) overleden

Voormalig vicepremier Rudolf de Korte (VVD) is overleden. Dat laat zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC Handelsblad weten. Hij is 83 jaar oud geworden.

Hij kwam in 1977 in de Tweede Kamer. In het eerste kabinet Lubbers was hij in 1986 vier maanden minister van Binnenlandse Zaken. In het kabinet Lubbers-II (1986-1989) werd De Korte minister van Economische Zaken en vicepremier.

De liberaal had een moeizame verhouding met premier Ruud Lubbers. Die wees De Korte eind 1986 zelfs publiekelijk terecht toen de VVD'er zich verzette tegen een staatsbezoek van koningin Beatrix aan Japan.

