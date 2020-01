'GM brengt naam Hummer terug voor elektrische pick-up'

De originele Hummer is een forse terreinwagen die enorme hoeveelheden benzine slurpt, maar binnenkort is het mogelijk om zonder eventuele gewetenswroeging in een auto met die naam rond te rijden. General Motors (GM) brengt de naam Hummer namelijk terug voor een elektrische pick-up, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Over twee jaar moet die auto te koop zijn.