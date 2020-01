Lichaam vermiste Nederlander in Antwerpen gevonden

Het lichaam van de sinds 8 december vermiste Nederlander Max Meijer is gevonden. De politie heeft het lichaam van de 23-man uit Ossendrecht (Noord-Brabant) uit de Royerssluis in Antwerpen gehaald, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Meijer verdween na een avondje stappen in de havenstad. Er zijn volgens het parket geen aanwijzingen van kwade opzet.