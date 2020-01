Oekraïne krijgt toegang tot de zwarte dozen

Oekraïne krijgt van Iran toegang tot de zwarte dozen van het neergestorte vliegtuig van Ukraine International Airlines. Dat zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Vadym Prystaiko vrijdag. Volgens de bewindsman wordt in samenspraak met de Iraniërs bepaald waar de gegevensdragers worden geanalyseerd. Oekraïne wil het liefst dat dit in Kiev gebeurt.

Iran ontkent de claim van westerse landen, dat het toestel uit de lucht is geschoten door een Iraanse luchtafweerraket. Om bewijs daarvoor te verdoezelen, zou Iran met bulldozers te werk zijn gegaan op de plek waar het toestel neerstortte.

Prystaiko zegt niet te kunnen bewijzen dat de foto's waarop dat te zien is, ook echt zijn. Hij zei dat er vele versies zijn van wat de crash had kunnen veroorzaken, waardoor alle 176 mensen aan boord van het toestel om het leven kwamen. "Wij wijzen geen van die lezingen af", zei Prystaiko tijdens een op televisie uitgezonden persconferentie in Kiev. "We willen achter de waarheid komen."

