Europese beurzen sluiten overwegend lager

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 610,43 punten. De MidKap daalde een fractie tot 930,61 punten. Parijs, Londen en Frankfurt noteerden minnen van 0,1 procent.

Takeaway maakte bekend 80,4 procent van de aandelen Just Eat aangeboden te hebben gekregen, tegen 0,02 procent die bij Prosus werden aangemeld. Het Nederlandse bedrijf en het eveneens aan de Amsterdamse beurs genoteerde Prosus probeerden beide minimaal 50 procent plus één aandeel in handen te krijgen. Takeaway steeg 1,6 procent bij de middelgrote bedrijven, Just Eat kreeg er in Londen 1,9 proce..

