Verdachte van dood na healing IJzendijke voorlopig vrij

Een 36-jarige man uit Terneuzen die wordt verdacht van doodslag op een bezoeker van een Ayahuasca-healingcentrum in IJzendijke in Zeeuws-Vlaanderen, komt vrij uit voorlopige hechtenis. De rechtbank in Middelburg heeft vrijdag ingestemd met een verzoek daartoe van verdachte Mike L., omdat het nog lang gaat duren voor de strafzaak inhoudelijk kan worden behandeld.