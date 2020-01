BBC verliest rechtszaak over loonkloof presentatoren

Ahmed is de presentator van het BBC-programma Newswatch en vergeleek het salaris wat ze kreeg voor haar positie met dat van haar mannelijke collega Jeremy Vine. Daaruit bleek dat Ahmed slechts 440 pond per aflevering kreeg, terwijl Vine voor Points of View 3000 pond per aflevering ontving. De BBC argumenteerde dat Vine beter bekend was bij het grote publiek en dat de twee compleet verschillende..

"Geen vrouw wil actie ondernemen tegen haar eigen werkgever. Ik vind werken bij de BBC heerlijk. Maar ik ben blij dat dit is opgelost", liet Ahmed weten na de rechtszaak.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .