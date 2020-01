Jeangu Macrooy houdt publiek spiegel voor

De soulzanger groeide op in Suriname waar hij in 1993 werd geboren in Paramaribo. Zijn eerste stappen op muzikaal gebied zette hij met tweelingbroer Xillan, maar Jeangu wilde meer waarna hij besloot om naar Nederland te gaan. Een stap die hij moest maken, zo vertelde de zanger in 2018 aan Trouw. Bang dat hij zou kunnen falen, was hij niet. "Ik geloof dat het zo heeft moeten gaan."

In Enschede begon Jeangu aan een studie aan het conservatorium in Enschede. Vanaf dan gaat het snel. Jeangu ontmoette producer en componist Perquisite die hem onderbracht bij zijn label Unexpected Records. In 2016 verscheen Jeangu's debuut-EP Brave Enough. Een jaar later volgde het debuutalbum High On You. Edison-nominaties volgen en optredens op de grootste festivals van Nederland.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .