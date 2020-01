Opnieuw bombrief aangetroffen, nu in Amsterdam

Opnieuw is een bombrief aangetroffen, deze keer in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam. Dat meldt de politie.

De inhoud van de brief is onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De recherche neemt de vondst van deze bombrief mee in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.

De politie houdt er rekening mee dat deze brief was bestemd voor een autobedrijf in Amsterdam, waar eerder een waarschuwingsbrief was aangekomen.

