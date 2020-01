Hoekstra tevreden met nieuwe topman ABN AMRO

Swaak volgt na de aandeelhoudersvergadering eind april Kees van Dijkhuizen op als bestuursvoorzitter. Hij is afkomstig van accountants- en consultantsbureau PwC, waar hij verschillende directiefuncties bekleedde.

Dat de nieuwe topman geen ervaring heeft in de bancaire sector, is volgens Hoekstra geen bezwaar. Dergelijke ervaring moet "meer dan voldoende aanwezig" zijn in de raad van bestuur maar dat hoeft niet per se bij de bestuursvoorzitter te zijn, vindt de minister. "Ik vind in deze per definitie ingewikkelde zoektocht dat de bank echt een uitstekende keuze heeft gemaakt."

