'Schip Sea-Watch 3 redt 119 mensen in 24 uur'

Het reddingsschip Sea-Watch 3 heeft donderdag en vrijdag 119 mensen uit de Middellandse Zee gered. De Duitse organisatie Sea-Watch, die zich inzet voor het redden van te water geraakte migranten, zegt in totaal drie reddingsacties binnen 24 uur te hebben uitgevoerd.

Het schip was door een zoekvliegtuig van de organisatie naar eigen zeggen ingelicht over meerdere noodgevallen. Het ging om twee meldingen voor de kust van Libië en één melding nabij Malta.

Het is de eerste reddingsmissie van het schip sinds vorig jaar juli. Kapitein Carola Rackete werd toen gearresteerd in de haven van het Italiaanse Lampedusa, nadat het schip een verbod om de Italiaanse wateren binnen te varen had genegeerd.

