Wall Street blijft dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend licht hoger geopend. Daarmee zijn mogelijk nieuwe recordstanden in de maak nadat de belangrijkste graadmeters op Wall Street donderdag ook al nieuwe hoogten bereikten. Een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid drukte het sentiment nauwelijks. Verder overheerste opluchting dat het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran vooralsnog niet verder escaleert.