Cornald Maas: Jeangu Macrooy past in music first-gedachte

Jeangu Macrooy, die voor Nederland meedoet aan het songfestival, stond al jaren op het lijstje van de commissie die bepaalt wie meedoet. De selectiecommissie en Macrooy spraken meerdere keren over zijn mogelijke deelname. Afgelopen najaar werd de knoop doorgehakt, nadat de zanger met een liedje was gekomen.

De selectiecommissie was daardoor zo overrompeld "dat we dachten, dat moet hem gaan worden voor 2020", zo lichtte Cornald Maas toe in het NPO Radio 1-programma Humberto. Maas is al jaren vast lid van de commissie. Hij zei dat hij Macrooy sinds 2016 in vizier had.

Volgens Maas heeft Macrooy een hele ontroerende stem die meteen raakt. "Daar zit een eigen verhaal, een eigen emotie in die dwars door alles heen komt. Niet alleen bij Duncan Laurence maar ook bij andere winnaars de afgelopen jaren was dat ook een beetje het adagium. Als je iets uit je ziel laat zien, wat echt is, of het nou dance of rustig is dat maakt niet uit, dan komt het aan en verovert he..

