Politie Haarlem rukt uit voor 'verdachte' chocoladeletter

De explosievendienst van de politie is vrijdagochtend uitgerukt in Haarlem na een melding van een bedrijf dat een verdacht pakketje was bezorgd. De verdikte envelop deed denken aan de bombrieven die afgelopen tijd bij verschillende bedrijven zijn binnengekomen. Na onderzoek durfde de politie de envelop open te maken. Daarin zat slechts een 'verlate' chocoladeletter.

De politiewoordvoerder laat weten dat op het adres geen prominent bedrijf gevestigd is. De politie weigerde een foto van de envelop te delen.

