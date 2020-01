Irakezen betogen weer massaal tegen regering

Duizenden Irakezen zijn vrijdag de straat opgegaan om te demonstreren tegen hun regering. Betogers scandeerden op het grote Tahrirplein in Bagdad ook leuzen tegen zowel de Verenigde Staten als Iran. Ook op meerdere plaatsen in het zuiden was het onrustig.

Irakezen demonstreren al sinds oktober massaal tegen de overheid. Ze zijn boos over corruptie en armoede in hun land en eisen hervormingen. De autoriteiten probeerden herhaaldelijk om protesten met geweld de kop in te drukken. Waarnemers zeggen dat bijna 460 doden zijn gevallen en meer dan 25.000 mensen gewond zijn geraakt.

De oplopende spanning tussen de VS en Iran overschaduwden de protesten de afgelopen tijd. De Amerikaanse strijdkrachten hebben vorige week een hoge Iraanse generaal gedood in Bagdad. Iran reageerde door bases in Irak te beschieten waar zich Amerikaanse militairen bevinden.

