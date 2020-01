Bijleveld: toestel bij Teheran waarschijnlijk neergeschoten

De militaire inlichtingendienst MIVD beschikt over informatie dat het vliegtuig dat woensdag bij Teheran neerstortte vermoedelijk is neergehaald door een raket. Dat zei minister Ank Bijleveld van Defensie vrijdag na de ministerraad.

"De MIVD beschikt ook over eigenstandige informatie dat het waarschijnlijk is dat dit een luchtafweerraket is geweest", zei de bewindsvrouw.

Ook andere landen hebben al laten weten over informatie te beschikken dat de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines bij de Iraanse hoofdstad is neergeschoten, vermoedelijk per ongeluk. Iran ontkent dat ten stelligste. Bij de ramp kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

