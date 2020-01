Vestia mag sociale huurders niet wegsturen om sloop

Woningcorporatie Vestia mag zeventien huurders niet wegsturen uit hun sociale woning in de Tweebosbuurt in Rotterdam. Vestia wil in die wijk 535 sociale huurwoningen slopen om op die plek nieuwe woningen te kunnen bouwen. Maar de kantonrechter in Rotterdam wees vrijdag het verzoek van Vestia af om hun huurcontracten te beëindigen. De rechter vond dat Vestia haar motieven niet goed had onderbouwd. De corporatie denkt na over de gevolgen van het vonnis.

Afgelopen september had de kantonrechter Vestia in een soortgelijke procedure juist gelijk gegeven. Toen ging het om elf huurders die naar de rechter waren gestapt, omdat zij niet wilden vertrekken uit hun huis in deze buurt in Rotterdam-Zuid. Deze rechter was het eens met Vestia dat het vertrek nodig was, omdat de herbouw paste in de plannen van de overheid om sociale en stedenbouwkundige verb..

Maar de kantonrechter ging vrijdag in zeventien andere gevallen niet in mee in dat oordeel. Vestia heeft volgens de rechter haar sociaal maatschappelijke motief met de buurt niet goed onderbouwd en heeft ook niet voldoende aangetoond dat dit deel van de buurt eveneens moet wijken. Verder was de rechter gevoelig voor de zorgen van betrokkenen dat ze in de knel komen, omdat er 347 van hun type wo..

