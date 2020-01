Autotunnels in Italië op instorten

In de tunnels is soms amper verlichting aanwezig, water druipt van het plafond en de wanden brokkelen af. Vooral in tunnels die langer zijn dan 500 meter is er een grote kans op ongevallen. De veiligheidssystemen werken niet goed meer en ook de vluchtroutes zijn gebrekkig. Dat blijkt volgens de media uit documenten van het ministerie van Verkeer uit november.

Deze documenten kwamen op straat te liggen na een voorval eind december in een Genuaanse tunnel, waar een groot gat in de weg zat. Automobilisten wisten het gat te ontwijken, waardoor niemand gewond raakte. Deze week is een tunnel tussen Turijn en Savona afgesloten vanwege vergelijkbare problemen.

