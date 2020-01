Kwart miljoen Australiërs moet vluchten voor vuurzee

Ook mensen in de deelstaten New South Wales en South Australia is gevraagd te vertrekken. Hoeveel mensen daar een oproep hebben gekregen, is niet bekend. Het leger staat klaar om ondersteuning te bieden bij evacuaties. Volgens de autoriteiten zullen de komende uren "zeer, zeer beproevend zijn."

De bosbranden hebben aan zeker 27 mensen en één miljard dieren het leven gekost. Duizenden Australiërs zijn op de vlucht geslagen. Zo'n 10,3 miljoen hectare is al afgebrand, een gebied ongeveer zo groot als Zuid-Korea.

