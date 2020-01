Londen weer populairste bestemming vanaf Eindhoven Airport

Een afstand van 'maar' 400 kilometer en slechts een uurtje vliegen: Londen is wederom de populairste bestemming vanaf Eindhoven Airport. Niet verrassend, want in 2018 spande de Britse hoofdstad ook al de kroon. Bijzonder is wel dat het aantal passagiers van Eindhoven naar deze wereldstad maar liefst met 22 procent is gegroeid ten opzichte van 2018.