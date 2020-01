Meghan vliegt terug naar Canada voor zoon Archie

Meghan, de hertogin van Sussex, is kort na de bekendmaking dat zij en haar man prins Harry een stap terug doen als leden van het Britse koningshuis teruggevlogen naar Canada. Hun zoon Archie was daar achtergebleven, zei een woordvoerder van de familie.

Harry is in het Verenigd Koninkrijk om met zijn familie te praten over de beslissing om deels terug te treden. Koningin Elizabeth probeert met andere leden van het koningshuis een passende oplossing te vinden. Harry en Meghan hadden hun besluit niet van tevoren overlegd met de koninklijke familie.

Meghan en Harry verbleven de laatste zes weken van 2019 al in Canada.

