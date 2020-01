Grote klimaatbetogingen in Australië na bosbranden

Australiërs zijn de straat opgegaan om te eisen dat hun regering meer onderneemt tegen klimaatverandering. Betogers hielden protestacties in meerdere steden, waaronder Melbourne, Brisbane en Sydney. Daar scandeerden boze burgers leuzen als "weg met ScoMo", een verwijzing naar premier Scott Morrison.

Sommige deelnemers in Sydney vertellen omroep ABC dat ze voor het eerst van hun leven meedoen aan een demonstratie. Ze maken zich zorgen over klimaatverandering en de verwoestende bosbranden in hun land. Sommige demonstranten kennen mensen die hun huizen verloren, anderen zijn zelf gedupeerd door het natuurgeweld.

"Politici zien de planeet liever branden dan dat ze hun ongelijk toegeven. Daarom is het heel belangrijk dat we hier nu zijn", zei een man uit Sydney tegen de omroep. "Ik doe dit voor mijn dochter."

