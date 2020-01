Winterweer blijft voorlopig uit

Het geduld van winterliefhebbers wordt op de proef gesteld. Zuidwestenwinden blazen ook dit weekend zachte lucht naar ons land, maar zo zacht als afgelopen dagen is het niet meer. Zaterdag wordt het een graad of 8, terwijl het normaal rond de 6 graden is. Het weerbeeld laat dikke sluierwolken zien en daar schijnt een waterig zonnetje doorheen. Het blijft droog en dat maakt het prima weer voor e..

Zondag loopt de temperatuur een graadje op. Bewolking overheerst en vooral in de noordwestelijke helft kan af en toe wat regen vallen. In de tweede helft van de middag breekt juist vanuit het noordwesten de zon door en wordt het op een aantal buien na droog. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en neemt in de loop van de middag af.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .