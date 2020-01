Sint-Maarten blijft verdeeld na verkiezingen

Sint Maarten blijft na de verkiezingen van afgelopen donderdag een politiek verdeeld land. Bij de vijfde parlementsverkiezingen in tien jaar tijd werden vijf verschillende partijen gekozen in het parlement, dat vijftien zetels kent. Met deze uitslag is een coalitie weer noodzakelijk.

De verkiezingen zijn gewonnen door de National Alliance met 35 procent van de stemmen. Deze partij leidt momenteel de interim-regering. National Alliance kwam voor het laatst als grootste partij van Sint-Maarten uit de bus in 2010.

Als tweede kwam donderdag de UP Party uit de bus, met 24 procent van de stemmen. De lijst werd voor het eerst niet aangevoerd door Theo Heyiliger, die verdachte is in een grote corruptiezaak. Zijn echtgenote Grisha Heyliger-Marten deed wel mee en was op de vierde plaats van de lijst uiteindelijk de grootste stemmentrekker van de partij.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .