Franse minister: Iran kan binnen twee jaar kernwapen hebben

"Dat mogen we niet laten gebeuren", zei Jean-Yves Le Drian tegen het Franse RTL. Iran is deze week gestopt met het naleven van het verdrag nadat generaal Qassem Soleimani werd gedood door een Amerikaanse raket. In het atoomakkoord is afgesproken in hoeverre uranium verrijkt mag worden.

Le Drian bood vrijdag de hulp van Frankrijk aan in het onderzoek naar de crash van het vliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij in Teheran. Daarbij kwamen geen Fransen om het leven.

