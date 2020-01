Het jaar van de verbazing

‘2019 was het jaar van de woede’, schreef iemand op Facebook en ik dacht: ‘Best leuk om zo’n jaar in één abstractie samen te vatten. Laat ik dat ook eens proberen.’ Nu moet u weten dat ik in dit nieuwe jaar nog geen klap heb uitgevoerd – niet geschreven, geen mails beantwoord, niet de beloofde poëzieposter voor klant X. gemaakt. Twee gedichten vertaald, dat wel – en de rest van de tijd uit het raam gestaard naar de grijze neergang van de regen. Telkens als ik meer wil doen dan dat, komt er een ondoordringbare mist opzetten. Oude mist. Mist uit 2019.