‘2019 was het jaar van de woede’, schreef iemand op Facebook en ik dacht: ‘Best leuk om zo’n jaar in één abstractie samen te vatten. Laat ik dat ook eens proberen.’ Nu moet u weten dat ik in dit nieuwe jaar nog geen klap heb uitgevoerd – niet geschreven, geen mails beantwoord, niet de beloofde poëzieposter voor klant X. gemaakt. Twee gedichten vertaald, dat wel –en de rest van de tijd uit het raam gestaard naar de grijze neergang van de regen. Telkens als ik meer wil doen dan dat, komt er een ondoordringbare mist opzetten. Oude mist. Mist uit 2019.

2019 was voor mij het jaar van de verbazing. Ik ben een jaar lang van de ene verbijstering in de andere gevallen en van de ene verwondering in de andere. Verwondering om de vriendelijkheid van een dier, om de vrolijkheid en lichtvoetigheid van een dans, om voorzichtige overvloed, om een lichaam dat soms nergens meer zeer doet, verwondering ook om de lichtkring die mensen met elkaar kunnen schep..

Het was te veel verbijstering voor één mensenkind. In elk geval voor mij. Vandaar die mist. Soms denk ik dat ik terug moet naar de Catechismus uit mijn jeugd die schrijft dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat laatste is waar, lijkt me, maar het is juist waar, omdat het eerste niet waar is. De mens zou goed kunnen zijn, maar hij is er met de regelmaa..

