Misschien hoefde ze zich inderdaad geen zorgen te maken over een nieuwe schriftelijke verklaring van Davey. De God die zoete frambozen schiep in de wildernis, die rivieren naar de zee leidde, die God zou zeker ook voor haar en haar kind zorgen.

‘Ik moet leren vertrouwen.’ Ze kuste Martha’s neusje. Het meisje begon bellen te blazen, zo klein als zonnebloempitten. ‘Vandaag voel ik me in elk geval rijk gezegend met een kind in mijn armen en een echtgenoot die loopt te fuiten van geluk als hij de ossen voortdrijft.’ Al wezen de rivieren die naar het westen liepen hun nu de weg, het werd er niet gemakkelijker ..

