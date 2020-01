Clubsandwich met kip, kaas en eiersalade

Leg de eieren in een steelpan met koud water. Zet de pan op het vuur en breng aan de kook. Laat zodra het water borrelt nog 9 minuten doorkoken op laag vuur. Giet af en laat de eieren schrikken onder koud stromend water. Vul de pan weer met koud water en laat de eieren onder water verder afkoelen. Pel de eieren. Snijd de eieren in stukjes. Meng de eieren met de bieslook, mayonaise en zout en peper tot eiersalade.

Meng alle ingrediënten voor de sandwichspread in een kom. Bak de coppa in een verhitte droge koekenpan. Snijd de sla in reepjes.

Rooster het brood in het broodrooster of in de oven. Besmeer 1 snee brood met de sandwichspread. Leg de sla erop en verdeel de kipfilet en dan de coppa erover.

Beleg de tweede snee brood met wat sla en leg daarop de belegen kaas. Schep daarop de eiersalade en bestrooi met bieslook.

