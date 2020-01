VPRO ontketent ‘Project X’ in Woudrichem

Op 21 september 2012 liep Project X in Haren uit op een grote chaos. Een meisje uit die plaats had via Facebook een openbare uitnodiging geplaatst voor haar verjaardagsfeest. Deze ging viraal, waarna duizenden jongeren naar Haren trokken. Het feestje liep uit op vernielingen en rellen. In de nacht van 9 op 10 januari 1978 gebeurde er iets soortgelijks, maar dan via de radio. In het VPRO-radioprogramma Doodsangst Escapade riep Willem de Ridder, toen een bekende radiomaker, luisteraars op om naar Woudrichem te komen. Daar stond de veerboot klaar waarmee deelnemers naar Slot Loevestein konden varen. Ruim 3000 mensen gaven gehoor aan de oproep. Rond Woudrichem ontstond een verkeerschaos, die door de Rijkspolitie in goede banen geleid moest worden. De veerman staakte na twee vaarten zijn werk, omdat zijn boot vernield raakte. Hierop haalden de deelnemers zestien roei- en visbootjes uit de opslag van een scheepswerf en staken de Maas over. De Ridder ging vrij ver tijdens de uitzending. Zo riep hij de deelnemers op om onderweg seks te hebben. Later blikte De Ridder terug: 'Ik zei met griezelige stem: als ik tot drie tel, doet u tien tellen lang al het licht uit. De hele file stond dus in het donker. Of ze reden het dorp binnen, en als ik tot drie had geteld moesten ze het raampje opendraaien en keihard 'MAMA!' roepen. Hele dorp wakker.'