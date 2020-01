‘Dit spel is een goed voorbeeld van een zogenoemd 4X-spel waarbij spelers moeten ontdekken, uitbreiden, uitbuiten en uitroeien. De term is ontleend aan de Engelse woorden daarvoor: explore, expand, exploit en exterminate. Als speler ben je een ruimteschip in een onontdekt sterrenstelsel. Door op ontdekkingstocht te gaan kun je punten verdienen en..

Voor bijna alle acties die je wilt uitvoeren, heb je dobbelstenen nodig. Er zijn veel verschillende soorten: de standaard dobbelstenen met zes zijden maar ook dobbelstenen met twintig zijden. Door het vele dobbelen zit er een grote geluksfactor in het spel. Je kunt het spel spelen met drie tot vijf personen en per persoon moet je rekenen op ongev..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .