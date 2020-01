Toen de jongste zoon van Isaï gezalfd werd tot koning, duurde het nog jaren en jaren voordat hij werkelijk koning werd. Logisch: er zat al een koning op de troon die zijn sporen verdiend had. En het geslacht van Isaï stelde niet zoveel voor.

In Jesaja’s dagen staat er in Jeruzalem een prachtig paleis en er zit een ervaren vorst op de troon, die internationale contacten heeft. Toch leert Jesaja om niet hoopvol naar dat paleis te kijken, maar naar een nieuw telgje uit Isaï. Onbetekenend als een klein takje uit een rottende stronk, maar ooit een oriëntatiepunt voor álle volken. En zijn paleis zal schitterend zijn. Het komt dan ook in ..

