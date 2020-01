Iran vraagt Canada informatie over gecrasht Oekraïens vliegtuig

Iran heeft Canada donderdag opgeroepen om al zijn informatie over het gecrashte Oekraïense vliegtuig te delen. De oproep kwam nadat premier Justin Trudeau had gezegd dat Ottawa informatie uit verschillende bronnen had die aangaf dat het toestel was getroffen door een Iraanse raket.

"We roepen de Canadese premier en iedere andere regering die informatie heeft over de crash op om het over te dragen aan de onderzoekscommissie in Iran", zei woordvoerder Abbas Mousavi van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder op de avond ontkende Iran nog in alle toonaarden dat het woensdag bij Teheran neergestorte toestel was geraakt door een raket. "Al deze berichten zijn een psychologische oorlogsvoering tegen Iran", zei woordvoerder Ali Rabiei van de Iraanse regering in een verklaring.

