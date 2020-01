Excuses van jongeren die rouwstoet Ede bekogelden

De jongeren die op oudejaarsdag een rouwstoet in Ede bekogelden met vuurwerk hebben hun excuses aangeboden. Dat meldt burgemeester René Verhulst aan de gemeenteraad. Volgens Verhulst is "niet doelbewust" naar de rouwstoet gegooid, maar ging het om "een vervelende samenloop van omstandigheden".

De jongeren werden tijdens het incident toegesproken door de uitvaartleider die vooropliep. De stoet kon daarna vuurwerkvrij de weg vervolgen.

In Ede was het tijdens oud en nieuw vooral onrustig in de wijk Veldhuizen. Daar richtte een groep van tientallen jongeren op oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend vernielingen aan en bekogelde de hulpdiensten met vuurwerk. Volgens de burgemeester staan de gebeurtenissen in Veldhuizen los van de bekogeling van de rouwstoet.

