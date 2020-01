'Simulatortraining 737 MAX kost Boeing miljarden'

Vliegtuigbouwer Boeing krijgt met miljarden aan extra kosten te maken als piloten voor de 737 MAX eerst moeten trainen in een simulator voordat ze met de toestellen mogen gaan vliegen. Dat heeft persbureau Bloomberg berekend. Eerder deze week kwam Boeing zelf met het advies piloten eerst een training te laten ondergaan in een vliegsimulator.

Boeing stuurde het advies aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Die nemen uiteindelijk de beslissing of de extra training noodzakelijk is als de 737 MAX weer de lucht in mag. Alle toestellen van dat type staan sinds maart aan de grond na twee crashes binnen een halfjaar. Eerder prees Boeing de 737 MAX juist nog aan met het argument dat piloten die eerder al met andere 737-types vlogen alle..

Bloomberg schat dat Boeing waarschijnlijk 5 miljard dollar kwijt kan zijn aan vergoedingen aan luchtvaartmaatschappijen voor simulatortrainingen die erg kostbaar zijn. Vooralsnog heeft Boeing 5,6 miljard dollar uitgetrokken om onder meer luchtvaartmaatschappijen te compenseren voor de problemen met de 737 MAX. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de 737 MAX weer mag vliegen. Steeds meer luchtv..

