Reders cruiseschepen mijden Amsterdam

Toeristen van zeecruises kwamen het afgelopen jaar veel minder naar Amsterdam. Volgens de laatste cijfers van de haven daalde het aantal bezoekers aan de hoofdstad dat per cruiseschip arriveerde tot 294.000 van 450.000 een jaar eerder. Het aantal zeecruiseschepen daalde naar 117, van 180 in 2018.

Het slinkende aantal toeristen heeft volgens de haven alles te maken met de onlangs ingevoerde toeristenbelasting. Cruisepassagiers die een tussenstop in Amsterdam maken, moeten sinds begin vorig jaar 8 euro per persoon betalen. Een aantal reders kiest daarom liever voor bijvoorbeeld IJmuiden. Het aantal cruiseschepen daar verdubbelde in 2019 tot 62.

De Amsterdamse haven boekte vorig jaar overigens wel een overslagrecord van 86,3 miljoen ton. De stijging van 6 procent komt voornamelijk door extra overslag van energieproducten zoals kolen die bijvoorbeeld naar Azië of het Zwarte Zeegebied werden verscheept. De overslag van olieproducten nam daarnaast toe door gunstige omstandigheden op de markt voor benzine.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .